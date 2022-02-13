Черданцев о лыжах: «Выиграть эстафету и женскую, и мужскую – невероятно круто! Большая командная победа»

Комментатор высказался о победе сборной России в составе Алексея Червоткина, Александра Большунова, Дениса Спицова и Сергея Устюгова в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Вот это невероятно круто! Выиграть эстафету и женскую, и мужскую!

Елена Вяльбе, тренеры и, конечно, спортсмены проделали просто блестящую работу! 👏👏👏 Браво!!!

Ну и технический персонал по такой погоде сыграл важнейшую роль. То есть это большая командная победа!» – написал Черданцев.

Россия расправилась с Норвегией уже на первом этапе эстафеты! Это сделал Червоткин, который чувствовал вину за провал на Олимпиаде-2018

У нас первое золото в эстафете за 42 года. Наследники великих!