Пилипчук о «Спартаке» в золотом сезоне: «Правильно сказал Федун: вклад тренера невелик, игроки важнее. Тактику определяют исполнители, а не наоборот» 

, экс-ассистент в , вспоминл золотой сезон команды.

– Нужно ли тренеру иметь в активе обе рабочие расстановки, с тремя и четырьмя защитниками? Если да, почему многие, включая грандов, всегда играют по одной схеме?

– Приведу в пример чемпионский «Спартак». Правильно сказал когда-то : вклад тренера в успех в процентном отношении невелик, игроки намного важнее.

В том «Спартаке» было именно так: имелась большая группа квалифицированных футболистов. Не принижаю роль тренерского штаба, но объективно фокусируюсь именно на игроках. Почти все в футболе зависит от исполнителей.

Вспоминаю игру в Уфе в 2017-м, когда выиграли 3:1. Мы тогда боялись хозяев, качественно игравших в защите, но решили оттолкнуться от квалификации футболистов. У наших она была выше. Сыграли по непривычной схеме, в три защитника. Оставили в центре поля четверых, впереди - трех форвардов.

Прекрасно понимали: в переходных фазах в нашей средней линии будет на одного меньше. Однако при максимальном прессинге со стороны наших нападающих у игроков «Уфы» не хватит квалификации для противодействия , Промесу и Зе Луишу. Им придется принимать очень быстрые решения, действовать в цейтноте, и в этом случае четверки спартаковцев в средней линии будет достаточно.

Сработало, как задумали. Это была разовая, но успешная акция, потому что уровень футболистов позволял варьировать схему. Потому и считаю, что тактику определяют исполнители, а не наоборот, – сказал Пилипчук.