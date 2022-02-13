Роман Пилипчук: «После Карреры иностранцы РПЛ не выигрывали. Они пытаются подстроить наш уклад под себя, но россияне знают менталитет игроков»

, экс-ассистент Массимо Карреры в , высказался о российских и иностранных тренерах.

– Как раз про тренеров, наших и иностранных. Когда мы слышим про итальянскую школу, нужно ли верить в ее сакральность и уникальность? Чему такому учат на Апеннинах, что было бы недоступно остальным?

– Я учился у Андрея Лексакова и потом имел возможность сравнить. Разве Сергей Семак не подтверждает силу отечественной школы? Три последних чемпионства – его. До этого был Юрий Семин с «Локомотивом», представитель другого поколения, но тоже наш, завоевавший за карьеру массу титулов. А Бердыев? А Слуцкий, качественно работавший в России за границей?

Могу напомнить, что после Карреры в 2017-м ни один иностранец не выигрывал. Наших знаний достаточно для серьезной работы. Но при этом мы живем в России и знаем менталитет ее игроков, что немаловажно. В Европе другая ситуация, там отличия между странами не столь велики. Здесь же разница заметна, у нас иное воспитание и взгляд на жизнь.

Почему Семак трижды подряд чемпион? Потому что глубоко понимает подопечных и знает, что им нужно для выступлений в чемпионате России. Кроме того, сам Семак прогрессирует с каждым годом.

– Иностранный тренер не в силах постичь российскую команду и прогрессировать?

– Дело в другом. Я с большим удовольствием посещал лекции в ВШТ. В моей группе обучались Карпин, Черчесов, Канчесльскис, мы обменивались мнениями, дискутировали, имея достаточно знаний о российском футболе и психологии футболистов. Потом я несколько раз стажировался у Слуцкого и Бердыева, впитывал информацию, получал наслаждение от общения. Узнал массу интересных нюансов на занятиях Лексакова, слушал приглашенных мэтров, таких, как Семин.

А теперь представьте, что вы едете в чужую страну. Просто жить. Много вы знаете о ее нравах, обычаях, климате, кухне, языке? О ее футболе, наконец? Даже понимая, что придется перестраиваться, на первых порах вы совершите массу ошибок. Привыкание будет долгим, отвыкание от заложенных в вас установок тоже.

Уезжая, мы вынужденно адаптируем себя под новые реалии. В футболе же иностранцы зачастую пытаются подстроить наш уклад под себя. Но почему меняться нужно тем, кто знает окружающую действительность лучше?

Тут надо быть очень аккуратным. И не забывать, что последние четыре года чемпионом России становился российский специалист, – сказал Пилипчук.