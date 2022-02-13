Тухель о Пулишиче, Зиеше, Сарре, Вернере и Сауле после 2:1 с «Палмейрас»: «Вышедшие на замену сильно повлияли на результат»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался после финального матча клубного ЧМ против «Палмейрас» (2:1 доп. вр.).

«Палмейрас» — типичная южноамериканская команда, в которой собраны очень сильные индивидуально игроки. Они демонстрируют сплоченную, дисциплинированную, самоотверженную игру. Они умеют обороняться и терпеть под давлением, действуя как команда. Мы знали, что нам будет сложно создавать даже полумоменты против них и придется действовать одновременно терпеливо и безжалостно.

Финальные матчи часто начинаются трудно, и это вынуждает искать решения. Нам нельзя было открываться слишком сильно, оставляя открытые зоны для контратак, на которые в значительной степени полагался наш соперник. В этом компоненте они очень и очень сильны. Поэтому первый тайм получился слишком вязким, и мы столкнулись с серьезными проблемами.

Во втором тайме мы изменили схему. Благодаря этому нам стало проще находить открытые зоны у соперника, что привело к великолепному голу, а также нескольким хорошим голевым моментам. Тем не менее, когда мы полностью контролировали ход матча и заметно превосходили оппонента, используя свободное пространство и поддерживая более высокий ритм, мы получили пенальти в свои ворота после вбрасывания из-за боковой, что само по себе необычно.

Я рад, что мы не переставали атаковать и искать возможности для взятия ворот. В дополнительное время мы снова изменили схему, чтобы улучшить игру впереди и более эффективно защищаться от контратак. Команда великолепно справилась с этой задачей и полностью контролировала ход матча. Игроки, вышедшие на замену [Пулишич, Зиеш, Сарр, Вернер, Сауль], оказали огромное влияние на итоговый результат.

Безусловно, пенальти в нашу пользу на последних минутах — это отчасти везение, но я уверен, что мы это заслужили. Мы не позволили создать много у своих ворот и на протяжении большей части игры постоянно угрожали воротам соперника и не сбавляли в активности», – сказал Тухель.

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