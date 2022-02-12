Тухель о победе на клубном ЧМ: «Челси» заслужил. Впереди другие турниры, которые мы хотим выиграть»

Главный тренер подвел итоги финального матча клубного ЧМ против (2:1).

«Нужна удача для того, чтобы забить в конце матча, но мы не переставали пытаться и не отступали. Мы не сдавались.

Мы вели в счете, потом упустили лидерство, но никогда не прекращали идти вперед. Мы заслужили победу, но также нам и повезло забить так поздно.

Не было похоже, что Хавертц нервничал при пенальти, но он наверняка был взволнован. Нельзя не волноваться в такой ситуации. Но мы доверились статистике, и я рад, что он забил.

Я рад, что у меня есть шанс выиграть все трофеи с «Челси», мы уже говорили в раздевалке о том, насколько это важная возможность.

Мы все мечтаем о подобных финалах. Мы ни о чем не сожалеем. Но впереди нас ждут другие турниры, которые мы хотим выиграть, работа никогда не прекращается», – сказал Тухель Channel 4.