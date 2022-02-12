Хавертц о победе на КЧМ: «Челси» был чемпионом Европы и стал чемпионом мира. Звучит еще лучше!»

Полузащитник , забивший победный гол в дополнительное время финала клубного ЧМ против (2:1), подвел итоги матча.

«Это невероятно. Мы были чемпионами Европы и стали чемпионами мира. Звучит еще лучше!

Я нервничал перед пенальти, скажу честно. Это был важный удар. Здорово, что мне удалось справиться с нервами, я очень счастлив.

Я третий в очереди на удар с точки, но остался единственным из тройки на поле. Мои товарищи по команде вселили в меня уверенность.

Я в детстве мечтал о таком. Невероятное чувство», – сказал Хавертц Channel 4.

«Челси» впервые выиграл клубный чемпионат мира, одолев «Палмейрас» в финале – 2:1