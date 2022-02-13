«Атлетико» пропустил 33 гола в этой Ла Лиге – худший результат при Симеоне. Впереди еще 15 матчей

принимает (3:3, перерыв) в 24-м туре Ла Лиги.

На счету мадридцев по состоянию на данный момент 33 пропущенных гола в чемпионате Испании. Ни разу за время работы Диего Симеоне главным тренером команды (с 2011 года) «Атлетико» столько в рамках испанской лиги не пропускал.

До сегодняшнего дня антирекордом при аргентинце был 31 пропущенный гол в сезоне-2012/13. При этом до завершения нынешней кампании «Атлетико» остается еще 15 матчей.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Атлетико» и «Хетафе».