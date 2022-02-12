Суарес не забил с пенальти «Хетафе» – Сория парировал. Прервалась серия из 22 голов с точки

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«Атлетико» принимает «Хетафе» (1:0, первый тайм) в 24-м туре Ла Лиги.

На 7-й минуте голкипер гостей Давид Сория нарушил правила на форварде хозяев Луисе Суаресе, и главный арбитр Рикардо Бенгоэчеа принял решение назначить пенальти.

Удар с одиннадцатиметровой отметки исполнял сам уругваец, и мяч, отправленный им в левый нижний угол, был отражен вратарем.

У Суареса прервалась серия из 22 реализованных пенальти. В последний раз ему не удавалось забить с точки 16 ноября 2016 года в матче его национальной команды против «Чили» (1:3).

Непосредственно за «Атлетико» форвард реализовал 5 пенальти до сегодняшнего дня.

Подробно со статистикой 35-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«Атлетико» – «Хетафе». 1:0 – Корреа открыл счет. Онлайн-трансляция

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