Яровинский о ЦСКА: «Василий Березуцкий был готов платить 10 тысяч евро, если игрок называл сына Васей. Имя Леонид оценивалось в 30 тысяч евро»

Спортивный директор «Рубина» , ранее работавший начальником селекционного отдела и спортивным директором в , рассказал, каким образом футболисты московского клуба могли подзаработать.

«У нас в ЦСКА существовало две возможности дополнительно заработать денег. Если кто-то из игроков называл сына Васей, готов был за это платить 10 тысяч евро. Имя Леонид оценивалось в 30 тысяч евро.

Поскольку – молодая команда, и почти ни у кого из ребят нет детей, я эту тему активно продвигал. Говорил всем, что с их небольшими зарплатами это идеальный способ заработать.

Деспотович активно поддерживал мою инициативу. Главное было уговорить главного тренера Леонида Викторовича Слуцкого. И, когда Деспот узнал, что у него будет девочка, он очень расстроился, что не получится развести главного тренера на большую сумму. А в эфире он просто про это вспомнил, отшутился», – отметил Яровинский.