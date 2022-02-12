Яровинский о ЦСКА: «Василий Березуцкий был готов платить 10 тысяч евро, если игрок называл сына Васей. Имя Леонид оценивалось в 30 тысяч евро»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший начальником селекционного отдела и спортивным директором в ЦСКА, рассказал, каким образом футболисты московского клуба могли подзаработать.
«У нас в ЦСКА существовало две возможности дополнительно заработать денег. Если кто-то из игроков называл сына Васей, Василий Березуцкий готов был за это платить 10 тысяч евро. Имя Леонид оценивалось в 30 тысяч евро.
Поскольку «Рубин» – молодая команда, и почти ни у кого из ребят нет детей, я эту тему активно продвигал. Говорил всем, что с их небольшими зарплатами это идеальный способ заработать.
Деспотович активно поддерживал мою инициативу. Главное было уговорить главного тренера Леонида Викторовича Слуцкого. И, когда Деспот узнал, что у него будет девочка, он очень расстроился, что не получится развести главного тренера на большую сумму. А в эфире он просто про это вспомнил, отшутился», – отметил Яровинский.