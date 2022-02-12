Нагучев о Дивееве: «Восхитили слова «В Лукаку же ничего нет». Так от тебя толстый Азар убежал на 90-й минуте! Может, в тебе ничего нет?»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о словах защитника и сборной России Игоря Дивеева о форварде сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

– Кого бы ты назвал самым умным действующим футболистом России?

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– Если бы я попросил назвать человека в русском футболе, которому до Башкирова невероятно далеко, кого бы ты назвал? Может, ты слышал какое-то глупое высказывание или поступок какой-то странный?

– Странных поступков у футболистов из России полно. Я бы не хотел говорить, что кто-то прям вообще тупой, но меня всегда восхищают фразы игроков, когда они проиграют 0:3 и говорят: «В них [соперниках] ничего не было.

Последним меня восхитил , который сказал: «В Лукаку ничего нет». Так от тебя толстый убежал на 90-й минуте. Лукаку тебя тоже обыграл. Так может, это в тебе ничего нет?

Я думаю, футболисты, которые такое говорят, в первую очередь проявляют неуважение к себе, потому что это же выглядит ужасно. Найдите другие слова, их полно, русский язык велик и могуч, – сказал Нагучев.