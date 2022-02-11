Гайч о ЦСКА: «Переезд в Россию был резким. В пандемию я приехал без тренировок, осложнения не позволили мне адаптироваться»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, арендованный «Уэской», высказался о причинах неудачных выступлений за российский клуб.

«Я перешел [из «Сан-Лоренсо» в ЦСКА] с осложнениями, которые не позволили мне адаптироваться так, как я хотел.

Переезд из Аргентины в Россию был резким для меня. Была пандемия, я приехал без тренировок.

Я прилетел, вышел из самолета, и меня сразу же отправили на поле. Анализируя это по прошествии времени, я понимаю, что все произошло очень быстро.

Предложение от ЦСКА поступило в сложный момент. Было предложение от «Брюгге», мы были очень близки, но потом вариант отпал.

С приходом других нападающих в команду я боялся, что меня задвинут, поэтому решил уйти», – рассказал 22-летний аргентинец.

Гайч не забил голов в 14 матчах . У него 1 мяч в 18 матчах второго испанского дивизиона. Статистика игрока – здесь.