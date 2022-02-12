«Зенит» ищет центрального защитника в лигах Италии и Германии. Трансфер может состояться зимой (Metaratings)

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«Зенит» ведет поиски нового центрального защитника.

Клуб из Санкт-Петербурга ищет усиление на эту позицию в чемпионатах Италии и Германии. Главного тренера команды Сергея Семака не устраивают защитники, которые есть в обойме команды. Подписание нового игрока может состояться до закрытия зимнего трансферного окна.

В данный момент за «Зенит» играют два центральных защитника-легионера: Деян Ловрен и Ярослав Ракицкий. Срок действия контракта украинского футболиста с клубом истекает летом 2022 года, а хорват получил травму в предсезонном матче с «Копенгагеном».

Отмечается, что поиски нового защитника велись еще до повреждения Ловрена, но после него стали активнее.

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