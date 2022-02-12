Рангник про 1:1 с «Саутгемптоном»: «МЮ» не удается сохранять хладнокровие и структуру игры дольше тайма»

Главный тренер подвел итоги матча 25-го тура с (1:1).

«К сожалению, все сложилось очень похоже на последние наши матчи. Это четвертый раз, когда мы вели в счете, но в итоге набирали одно очко вместо трех. Сложно это принять, но придется.

Первые полчаса были очень хороши. Я был доволен. Мы не позволяли создавать много моментов, хотя у них все же были шансы при контратаках. А в начале второго тайма им удалось забить. После этого моменты были у обеих команд, у нас – более острые. Но сейчас нам не удается сохранять хладнокровие и структуру игры дольше тайма.

Нам нужно понять наше положение. «Саутгемптон» выиграл 3:2 у «Тоттенхэма», хотя ожидалась легкая победа «шпор». Мы же сегодня взяли одно очко. Мы ожидали, что возьмем три, и нам нужно было брать все три, но сложилось так, как сложилось.

Вот почему у нас была смена тренера и почему мы в своем нынешнем положении», – сказал Рангник.

Ральф Рангник: «МЮ» нужен лучший центрфорвард из возможных. Это очевидно»