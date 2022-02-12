Директор «Барсы»: «Невыход в ЛЧ с таким составом – катастрофа. Даже не рассматриваю этот вариант»

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Директор «Барселоны» Матеу Алемани оценил работу Хави на посту главного тренера команды.

«Хави очень хорошо справляется в первые месяцы. Мы очень довольны его работой. Любой трансфер зависит от мнения тренера. Его позиция была очень важна при принятии решений по зимним трансферам.

Я даже не рассматриваю вариант, что мы не выйдем в Лигу чемпионов с этим составом. Это стало бы катастрофой», – сказал Алемани.

Сейчас «Барса» занимает 4-е место в таблице Ла Лиге. Каталонцы опережают «Атлетико», идущий пятым, на 2 балла.

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