Пьер-Эмерик Обамеянг: «Моя цель – вернуть «Барсу» в ЛЧ, сделать все для этого. Счастлив быть здесь»

Новичок «Барселоны» высказался после подписания контракта с клубом.

«Я очень горд, особенно потому, что моя семья по линии матери – испанцы. Я очень горжусь, счастлив быть здесь. Моя основная цель – помогать команде и сделать все, чтобы вернуть команду в чемпионов и все такое.

Я просто счастлив быть здесь и постараюсь отдать все силы. Прекрасно, что Хави – тренер «Барсы». Он был невероятным игроком, как все знают. Уверен, у такого тренера есть чему поучиться», – сказал Обамеянг.