Хави против исключения Дембеле из состава «Барсы». Тренер обсудит с Лапортой будущее француза

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, директор Матеу Алемани и главный тренер Хави обсудят сегодня ситуацию вингера Усмана Дембеле.
Каталонский клуб не смог согласовать продажу француза в январское трансферное окно, он доиграет сезон на «Камп Ноу».
Летом у 24-летнего игрока истекает срок контракта. Тем не менее Хави планирует задействовать его в оставшихся матчах.
As отмечает, что тренер сине-гранатовых против того, чтобы Дембеле исключили из состава до конца сезона.
Окончательное решение будет принято на встрече Хави с руководителями «Барселоны».