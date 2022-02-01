Хави против исключения Дембеле из состава «Барсы». Тренер обсудит с Лапортой будущее француза

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта, директор Матеу Алемани и главный тренер Хави обсудят сегодня ситуацию вингера Усмана Дембеле.

Каталонский клуб не смог согласовать продажу француза в январское трансферное окно, он доиграет сезон на «Камп Ноу».

Летом у 24-летнего игрока истекает срок контракта. Тем не менее Хави планирует задействовать его в оставшихся матчах.

As отмечает, что тренер сине-гранатовых против того, чтобы Дембеле исключили из состава до конца сезона.

Окончательное решение будет принято на встрече Хави с руководителями «Барселоны».

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