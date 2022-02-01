Хави против исключения Дембеле из состава «Барсы». Тренер обсудит с Лапортой будущее француза

Президент «Барселоны» , директор и главный тренер Хави обсудят сегодня ситуацию вингера .

Каталонский клуб не смог согласовать продажу француза в январское трансферное окно, он доиграет сезон на .

Летом у 24-летнего игрока истекает срок контракта. Тем не менее Хави планирует задействовать его в оставшихся матчах.

As отмечает, что тренер сине-гранатовых против того, чтобы Дембеле исключили из состава до конца сезона.

Окончательное решение будет принято на встрече с руководителями «Барселоны».