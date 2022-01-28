«Барса» отказалась от трансфера Стерлинга после встречи с ним. Алемани посчитал, что Рахим будет «как марсианин» в команде (Diario Sport)

Вингер был приоритетной целью «Барселоны» в это трансферное окно, но каталонцы отказались от этого трансфера.

Директор «Барселоны» решил провести личную встречу с англичанином, прежде чем принимать решение о переходе.

В итоге менеджер решил, что Стерлингу будет сложно адаптироваться в каталонском клубе.

После встречи Алемани предложил тренеру сине-гранатовых не подписывать Стерлинга, сказав, что тот будет в команде «как марсианин», пишет Diario Sport.

В качестве альтернативы Алемани предложил , который в итоге перешел в «Барсу».