«Барса» отказалась от трансфера Стерлинга после встречи с ним. Алемани посчитал, что Рахим будет «как марсианин» в команде (Diario Sport)

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Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг был приоритетной целью «Барселоны» в это трансферное окно, но каталонцы отказались от этого трансфера.

Директор «Барселоны» Матеу Алемани решил провести личную встречу с англичанином, прежде чем принимать решение о переходе.

В итоге менеджер решил, что Стерлингу будет сложно адаптироваться в каталонском клубе.

После встречи Алемани предложил тренеру сине-гранатовых Хави не подписывать Стерлинга, сказав, что тот будет в команде «как марсианин», пишет Diario Sport.

В качестве альтернативы Алемани предложил Феррана Торреса, который в итоге перешел в «Барсу».

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