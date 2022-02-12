Бруну Фернандеш: «Отсутствие титулов у «МЮ» – кошмар. Такой клуб не может столько лет не выигрывать»

Полузащитник поделился мыслями о результатах, которые показывает команда в этом сезоне, а также оценил время, проведенное в клубе.

«Я думаю, мы неплохо выступаем. Еще многое можно улучшить, и, как я думаю, все понимают это. Знаем, что можем играть гораздо лучше.

Конечно, после прихода Рангника мы добились хороших результатов, но некоторые из них, если оглядываться назад... Мы могли набрать больше очков в АПЛ.

Думаю, Рангник привнес свой собственный стиль игры, менталитет, которым он обладает. Стиль, который, как он считает, лучше для нас. Каждый игрок должен давать максимум, чтобы помочь команде стать лучше.

Я очень доволен временем, проведенным в клубе. Я всегда говорил, что отсутствие титулов у «МЮ» – это кошмар, ведь это то, чего я так хочу. Я хочу сделать это и для себя, и для клуба и фанатов, которые заслуживают трофеев. Такой клуб не может столько лет не выигрывать.

Две недели назад у нас было два шанса, сейчас остался один шанс для трофея. Мы должны бороться за него и улучшать положение в , чтобы закончить как можно выше», – сказал португалец.

В прошлый раз «МЮ» взял трофей в 2017 году. Тогда команда выиграла Лигу Европы.