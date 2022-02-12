Товарищеские матчи. «Краснодар» победил «Мальме», «Арсенал» обыграл «Рандерс» и уступил «Ресовии»

Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи перед возобновлением сезона.
Товарищеские матчи
Белек, Турция
«Арсенал» Тула Россия – «Ресовия» Польша Д2 – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Микулеч (38), 0:2 – Хилбрич (72).
«Арсенал»: Шамов (Левашов, 48), Бьорнстрем, Илюхин, Хагуш, Аджоев (Степанов, 78), Кайнов, Хабибов, Костадинов (Чаушич, 30), Якушин, Панченко, Луценко.
Марбелья, Испания
«Краснодар» Россия – «Мальме» Швеция – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Рамирес (35), 2:0 – Вандерсон (58).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Кайо (Мартынович, 69) , Алонсо (Сорокин, 82), Петров, Крыховяк (Рейхмен, 82), Черников (Ионов, 69), Сперцян, Классон (Якимов, 82), Вандерсон (Волков, 69), Бутхейм (Ильин, 82).
Белек, Турция
«Арсенал» Тула Россия – «Рандерс» Дания – 3:2 (0:1)
Голы «Арсенала»: 1:1 – К. Кангва (46), 2:2 – К. Кангва (60), 3:2 – Чаушич (83).
«Арсенал»: Коченков, Сокол, Смольников, Степанов, Чаушич, К. Кангва (Хабибов, 75), Ткачев, Костадинов, Э. Кангва, Гулиев, Марков (Луценко, 66).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.