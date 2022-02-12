Товарищеские матчи. «Краснодар» победил «Мальме», «Арсенал» обыграл «Рандерс» и уступил «Ресовии»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Швеция Мальме высшая лига Дания Рандерс товарищеские матчи (клубы) результаты Арсенал Тула Краснодар Футбол

Клубы РПЛ проводят очередные товарищеские матчи перед возобновлением сезона. 

Товарищеские матчи

Белек, Турция

«Арсенал» Тула Россия – «Ресовия» Польша Д2 – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Микулеч (38), 0:2 – Хилбрич (72).

«Арсенал»: Шамов (Левашов, 48), Бьорнстрем, Илюхин, Хагуш, Аджоев (Степанов, 78), Кайнов, Хабибов, Костадинов (Чаушич, 30), Якушин, Панченко, Луценко.

Марбелья, Испания

«Краснодар» Россия – «Мальме» Швеция – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рамирес (35), 2:0 – Вандерсон (58).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Кайо (Мартынович, 69) , Алонсо (Сорокин, 82), Петров, Крыховяк (Рейхмен, 82), Черников (Ионов, 69), Сперцян, Классон (Якимов, 82), Вандерсон (Волков, 69), Бутхейм (Ильин, 82).

Белек, Турция

«Арсенал» Тула Россия – «Рандерс» Дания – 3:2 (0:1)

Голы «Арсенала»: 1:1 – К. Кангва (46), 2:2 – К. Кангва (60), 3:2 – Чаушич (83).

«Арсенал»: Коченков, Сокол, Смольников, Степанов, Чаушич, К. Кангва (Хабибов, 75), Ткачев, Костадинов, Э. Кангва, Гулиев, Марков (Луценко, 66).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные