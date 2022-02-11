Симеоне о словах Феликса про неудачи «Атлетико»: «Если он знает, в чем проблема, было бы неплохо узнать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на слова полузащитника Жоау Феликса о причине неудачных выступлений команды в этом сезоне.
Португалец сказал: «Мы знаем, что происходит, но я предпочитаю не говорить об этом».
«Если он знает, в чем проблема, было бы неплохо узнать.
Когда у вас будет возможность спросить его, вы можете сделать это. Я, очевидно, работаю с командой соответствующим образом, и если он видит и понимает, в чем проблема, было бы хорошо знать об этом.
Спросите у него, почему он ушел от ответа. Мы уже знаем, в чем дело, и я больше не хочу говорить об этом. Я не хочу участвовать в том, чего добиваются журналисты, – в полемике. Спросите его сами», – заявил Симеоне.
В минувшем сезоне мадридцы выиграли чемпионат Испании, а сейчас занимают 5-е место, отставая на 17 очков при матче в запасе от лидирующего «Реала». В прошлом туре «Атлетико» проиграл «Барселоне» – 2:4.
Ранее сообщалось, что Жоау хотел бы покинуть «Атлетико».
Раздевалка «Атлетико» разобщена. Де Пауль общается только с Суаресом из-за дружбы с Месси, игроки недовольны зарплатой Гризманна