Симеоне о словах Феликса про неудачи «Атлетико»: «Если он знает, в чем проблема, было бы неплохо узнать»

Главный тренер «Атлетико» отреагировал на слова полузащитника о причине неудачных выступлений команды в этом сезоне.

Португалец сказал: «Мы знаем, что происходит, но я предпочитаю не говорить об этом».

«Если он знает, в чем проблема, было бы неплохо узнать.

Когда у вас будет возможность спросить его, вы можете сделать это. Я, очевидно, работаю с командой соответствующим образом, и если он видит и понимает, в чем проблема, было бы хорошо знать об этом.

Спросите у него, почему он ушел от ответа. Мы уже знаем, в чем дело, и я больше не хочу говорить об этом. Я не хочу участвовать в том, чего добиваются журналисты, – в полемике. Спросите его сами», – заявил Симеоне.

В минувшем сезоне мадридцы выиграли , а сейчас занимают 5-е место, отставая на 17 очков при матче в запасе от лидирующего «Реала». В прошлом туре «Атлетико» проиграл «Барселоне» – 2:4.

Ранее сообщалось, что Жоау хотел бы покинуть «Атлетико».

Раздевалка «Атлетико» разобщена. Де Пауль общается только с Суаресом из-за дружбы с Месси, игроки недовольны зарплатой Гризманна