«Барса» обыграла «Атлетико» (4:2). У Траоре ассист, Суарес забил и отдал, у Алвеса гол, пас и удаление

В 23-м туре Ла Лиги победила (4:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вингер каталонцев Адама Траоре отметился голевой передачей в первом матче после возвращения.

38-летний защитник «Барсы» Дани Алвес ассистировал в первом тайме Жорди Альбе, после перерыва сначала забил сам, а на 69-й минуте получил красную карточку.

В составе мадридцев в обоих голах поучаствовал Луис Суарес, на счету которого гол и результативная передача.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги