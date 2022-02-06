«Барса» обыграла «Атлетико» (4:2). У Траоре ассист, Суарес забил и отдал, у Алвеса гол, пас и удаление

Теги Барселона Атлетико Дани Алвес Ла Лига Луис Суарес Жорди Альба Адама Траоре онлайны Футбол

В 23-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Атлетико» (4:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вингер каталонцев Адама Траоре отметился голевой передачей в первом матче после возвращения.

38-летний защитник «Барсы» Дани Алвес ассистировал в первом тайме Жорди Альбе, после перерыва сначала забил сам, а на 69-й минуте получил красную карточку.

В составе мадридцев в обоих голах поучаствовал Луис Суарес, на счету которого гол и результативная передача.

Барселона – Атлетико 4:2 (3:1, 1:1)
Дата проведения
6 февраля, 18.15, «Камп Ноу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Карраско, 1:1 – 10 Альба, 2:1 – 21 Гави, 3:1 – 43 Араухо, 4:1 – 49 Дани Алвес, 4:2 – 58 Суарес.
Барселонатер Стеген, Дани Алвес, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Нико Гонсалес, 66), Гави (Дест, 71), Траоре (Обамеянг, 61), Ферран Торрес.
АтлетикоОблак, Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Матеус Кунья, 55), Коке (Эррера, 76), де Пауль, Лемар (Рейнилду, 55), Карраско, Суарес, Жоау Феликс (Корреа, 56).
Предупреждения:
Альба (52), де Йонг (72), Васс (89), Эррера (90).
Удаление:
Дани Алвес (69).

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