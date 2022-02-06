«Барса» обыграла «Атлетико» (4:2). У Траоре ассист, Суарес забил и отдал, у Алвеса гол, пас и удаление

В 23-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Атлетико» (4:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Вингер каталонцев Адама Траоре отметился голевой передачей в первом матче после возвращения.
38-летний защитник «Барсы» Дани Алвес ассистировал в первом тайме Жорди Альбе, после перерыва сначала забил сам, а на 69-й минуте получил красную карточку.
В составе мадридцев в обоих голах поучаствовал Луис Суарес, на счету которого гол и результативная передача.
- Дата проведения
- 6 февраля, 18.15, «Камп Ноу»
- Голы:
- 0:1 – 8 Карраско, 1:1 – 10 Альба, 2:1 – 21 Гави, 3:1 – 43 Араухо, 4:1 – 49 Дани Алвес, 4:2 – 58 Суарес.
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Барселона –
тер Стеген, Дани Алвес, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Нико Гонсалес, 66), Гави (Дест, 71), Траоре (Обамеянг, 61), Ферран Торрес.
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Атлетико –
Облак, Врсалько (Васс, 46), Савич, Хименес, Эрмосо (Матеус Кунья, 55), Коке (Эррера, 76), де Пауль, Лемар (Рейнилду, 55), Карраско, Суарес, Жоау Феликс (Корреа, 56).
- Удаление:
- Дани Алвес (69).