Феликс о неудачах «Атлетико»: «Мы знаем, что происходит, но я предпочитаю не говорить об этом»

Полузащитник «Атлетико» заявил, что знает причину неудачных выступлений команды в этом сезоне, однако отказался ее назвать.

«Я не знаю, причин очень много, не могу назвать одну. Мы знаем, что происходит, но я предпочитаю не говорить об этом», – сказал португалец.

В минувшем сезоне мадридцы выиграли , а сейчас занимают 5-е место, отставая на 17 очков при матче в запасе от лидирующего «Реала». В прошлом туре «Атлетико» проиграл «Барселоне» – 2:4.

Ранее сообщалось, что Жоау хотел бы покинуть «Атлетико».

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