Рагнар Сигурдссон: «В игре один на один Месси опаснее Роналду – он лучше как дриблер»

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Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон, сравнил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси и нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Исландский хавбек играл против обоих футболистов.

«Когда мы играли с Аргентиной на ЧМ-2018, то защищались всей командой, и я мало боролся с Лео. Они слишком разные, чтобы сравнивать, но в игре один на один Месси опаснее Роналду, потому что лучше как дриблер.

Но при игре в штрафной и на втором этаже Криштиану не остановить. Он прыгает рано и может надолго зависнуть в воздухе. Конечно, это два лучших игрока последних 15 лет», – сказал Сигурдссон.

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