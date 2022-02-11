Рагнар Сигурдссон: «В игре один на один Месси опаснее Роналду – он лучше как дриблер»

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и , сравнил форварда и нападающего .

Исландский хавбек играл против обоих футболистов.

«Когда мы играли с Аргентиной на ЧМ-2018, то защищались всей командой, и я мало боролся с Лео. Они слишком разные, чтобы сравнивать, но в игре один на один Месси опаснее Роналду, потому что лучше как дриблер.

Но при игре в штрафной и на втором этаже Криштиану не остановить. Он прыгает рано и может надолго зависнуть в воздухе. Конечно, это два лучших игрока последних 15 лет», – сказал Сигурдссон.