Сигурдссон о российских футболистах: «Если бы я мог получать такие деньги в Исландии, возможно, никогда бы не уехал»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Краснодар Рагнар Сигурдссон деньги Футбол

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон поделился мнением о том, почему российские футболисты не уезжают из РПЛ.

– Ты много играл рядом с молодыми российскими игроками. Почему большая их часть не уезжает в более сильные чемпионаты – из-за денег или чего-то другого?

– Знаешь, если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то, возможно, никогда бы не уехал оттуда. Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег с ходу.

Поэтому они остаются, но и в РПЛ очень высокий уровень. Они играют дома, близко к семье, получают хорошие деньги – я могу понять, почему они не жаждут уезжать, – сказал исландец.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные