Рагнар Сигурдссон: «В Европе думают, что русские все время бухают водку. Но там пьют больше и крепче, чем в России»

Бывший защитник «Краснодара», «Рубина» и «Ростова» Рагнар Сигурдссон высказался о стереотипах про потребление алкоголя в России.
– Многие игроки рассказывали об устоявшихся за рубежом стереотипах про русских – все эти гуляющие по улицам медведи и распивающие неподалеку водку люди.
– Я тоже слышал об этом до переезда, но, к сожалению, ничего такого не увидел, ха-ха.
Вообще в Европе реально думают, что русские все время бухают водку и занимаются чем-то экзотическим. Но если честно, в Европе пьют больше и крепче, чем в России.
– Как тебе самому русская водка?
– Даже не пробовал, я больше люблю пиво. А из русской еды обожаю борщ. В первый раз мне было страшно это есть – что-то красное с кучей всего внутри, ха-ха.
В Исландии не так много классных супов, как в России. Но супруга часто мне готовит вкусные супы, чтобы не так сильно скучал, – сказал исландец, играющий сейчас за «Филкир».