Защитник признался, что не знал о тренере до его назначения в клуб.

– Можешь вспомнить тот момент, когда «Краснодар» объявил о назначении Даниэля Фарке? Твои первые действия?

– Стал гуглить – где он раньше работал, кого тренировал. Стал искать его высказывания, интервью.

– То есть до этого момента о Фарке ничего не знал?

– Честно говорю, не знал. И не имел представления о нем – ни как о человеке, ни как о тренере.

– Что можешь сейчас сказать?

– Европейский тренер, который требует от команды максимальной отдачи и профессионального подхода.

Если говорить о футболе, то основные требования по контролю мяча и продвижению его вперед, но без спешки. Уверенное владение, меньше длинных передач, дисциплинированное выполнение заданий тренера.

Первое время Фарке просил быть терпеливым к нему. Потому что новый тренерский штаб – это все-таки стресс для футболиста. Тут важно привыкнуть – у кого-то это проходит быстрее, у кого-то медленнее. У меня, например, Фарке – первый тренер-иностранец в карьере.

– Твоего английского хватает, чтобы общаться с тренером напрямую?

– Если честно, нет. Признаюсь, мой английский – не очень. Слава богу, что у нас в команде есть хороший переводчик (смеется).

На первом сборе был интересный момент: нам можно было приезжать в ОАЭ с семьями, и как-то мы с супругой пересеклись ненадолго с Фарке. Он очень удивился, что моя жена хорошо владеет английским, а я нет. Говорит: «Ну как так?» – сказал Сорокин.