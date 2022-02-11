Фарке о лимите в РПЛ: «Для меня это не проблема. Мне нравится «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» высказался о лимите на легионеров в .

— Каждого иностранца в РПЛ спрашивают о лимите на легионеров. Вы понимаете, зачем он нужен?

– Я не тот, кто решает вопросы о регламенте проведения турнира. У меня был подобный опыт в Чемпионшипе — там необходимо включать в заявку определенное количество доморощенных игроков. Это правило помогает сборной Англии получать больше футболистов, и это работает.

Правда, из-за этого иногда этих молодых игроков перехваливают, и их зарплаты повышаются, ведь они часто попадают в состав. Но порой это происходит лишь потому, что у них есть британский паспорт. Я пока подожду с оценкой лимита в России, мне нужно поработать при этом правиле.

— Но вам мешает лимит? У сейчас восемь легионеров, включая травмированного Кордобу.

— Для меня это совсем не проблема. Мне нравится моя команда. Конечно, нужно быть внимательным и знать, кто из иностранных футболистов включен в заявку. Но я не вижу проблемы, – сказал Фарке.