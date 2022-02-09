близка к заключению спонсорской сделки со Spotify.

Процесс находится в финальной стадии, стороны работают над тем, чтобы официально объявить о соглашении как можно скорее.

Spotify получит права на нейминг стадиона «Камп Ноу». Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1 сообщает, что новым названием стадиона станет «Spotify Камп Ноу».

Доход «Барселоны» от продажи прав на название будет ниже, чем сообщалось ранее – около 5 миллионов долларов в год. Когда работы на стадионе завершатся, эта сумма может вырасти.

Ранее сообщалось, что общий доход «Барселоны» от сделки составит 280 миллионов евро за 3 года.