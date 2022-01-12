Ривалдо назвал Месси, Левандовского, Мбаппе и Неймара фаворитами «Золотого мяча» в 2022 году

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо, выигравший «Золотой мяч» в 1999 году, высказался о фаворитах на получение приза в 2022 году.
«Получив седьмой «Золотой мяч» в 2021 году, Лионель Месси вместе с Робертом Левандовским являются главными фаворитами на этот приз в 2022-м. Но из-за чемпионата мира в борьбу могут вступить и другие игроки.
Мне кажется, что у Мбаппе очень интересные перспективы, ведь у него хорошие шансы на победу в Лиге чемпионов с «ПСЖ» и на титул чемпиона мира со сборной Франции. То же самое я могу сказать о Неймаре, который играет с Мбаппе в одном клубе, и выступает за Бразилию.
Я считаю, что France Football должен дождаться завершения чемпионата мира, а уже потом проводить голосование за звание лучшего игрока года. Решение должно зависеть от результатов этого турнира», – сказал Ривалдо.