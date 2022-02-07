Мбаппе об игре с Месси: «Сейчас у нас все хорошо. Лео нужно быть на мяче, чувствовать игру»

Нападающий оценил взаимодействие с форвардом после победы над «Лиллем» (5:1).

– Становится лучше, когда Лео играет в центре?

– Да, но я не тренер. Лео нужно быть на мяче, чувствовать игру и матч, быть вовлеченным. Думаю, для него это хорошая позиция, он свободен, может перемещаться и делать рывки.

Я же могу играть где угодно. Я начинал в центре [нападения], играл справа, теперь слева, но у меня все еще есть определенная свобода в перемещениях.

Сейчас у нас все хорошо, но нам нужно освободить место для , потому что он важный игрок, который меняет нашу команду. Посмотрим, что будет, когда он вернется, надеемся, что это произойдет как можно скорее, – сказал француз в интервью Amazon Prime.