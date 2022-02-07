Мбаппе об игре с Месси: «Сейчас у нас все хорошо. Лео нужно быть на мяче, чувствовать игру»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оценил взаимодействие с форвардом Лионелем Месси после победы над «Лиллем» (5:1).
– Становится лучше, когда Лео играет в центре?
– Да, но я не тренер. Лео нужно быть на мяче, чувствовать игру и матч, быть вовлеченным. Думаю, для него это хорошая позиция, он свободен, может перемещаться и делать рывки.
Я же могу играть где угодно. Я начинал в центре [нападения], играл справа, теперь слева, но у меня все еще есть определенная свобода в перемещениях.
Сейчас у нас все хорошо, но нам нужно освободить место для Неймара, потому что он важный игрок, который меняет нашу команду. Посмотрим, что будет, когда он вернется, надеемся, что это произойдет как можно скорее, – сказал француз в интервью Amazon Prime.