Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» сыграет с «Атлетиком», «Реал Сосьедад» против «Бетиса»

В 1/4 финала Кубка Испании сегодня обыграл «Мальорку» (1:0), – «Кадис» (2:1).

Завтра будет противостоять , еще один полуфиналист определится в матче «Реал» – .

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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