Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» сыграет с «Атлетиком», «Реал Сосьедад» против «Бетиса»

Теги Реал Мадрид Валенсия Атлетик Мальорка Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании результаты Кадис Райо Вальекано Футбол

В 1/4 финала Кубка Испании сегодня «Райо Вальекано» обыграл «Мальорку» (1:0), «Валенсия» – «Кадис» (2:1). 

Завтра «Реал Сосьедад» будет противостоять «Бетису», еще один полуфиналист определится в матче «Реал»«Атлетик»

Кубок Испании

1/4 финала

Реал Сосьедад – Бетис
Дата проведения
3 февраля, 22.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Реал Мадрид
Дата проведения
3 февраля, 23.30, «Сан-Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Райо Вальекано – Мальорка 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
2 февраля, 22.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 44, пенальти Трехо.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Суарес, Катена, Родригес, Гарсия (Нтека, 80), Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 79), Гвардиола (Силла, 63), Паласон (Бебе, 89).
МальоркаРико, Гонсалес (Хопп, 57), Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Ли Кан Ин (Кубо, 77), Руис де Галаррета (Севилья, 57), Санчес (Батталья, 74), Анхель Родригес (Дани Родригес, 57), Мурики.
Предупреждения:
Комесанья (28), Руис де Галаррета (33), Санчес (51), Оскар Валентин (72), Трехо (78), Руссо (84), Маффео (90), Вальент (90), Сисс (90), Димитриевски (90), Балиу (90), Гвардиола (90).

 

Валенсия – Кадис 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
2 февраля, 23.00, «Месталья»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 24 Гедеш, 1:1 – 54, пенальти Лукас Перес, 2:1 – 79 Дуро.
ВаленсияДоменек, Тьерри Коррейя (Мориба, 68), Джемерт (Макси Гомес, 68), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 88), Фулькье, Гильямон, Солер, Гедеш (Элдер Кошта, 88), Хиль, Дуро (Маркос Андре, 90).
КадисХиль, Парра, Кала, Эрнандес, Эспино, Алехо (Сальви Санчес, 46), Йонссон, Алькарас (Негредо, 63), Собрино (Карселен, 77), Андоне (Лукас Перес, 23), Идрисси (Алекс Фернандес, 63).
Предупреждения:
Гайя (34), Алехо (38), Джемерт (53), Алькарас (59), Собрино (61), Кала (71), Макси Гомес (87), Парра (87).
Удаление:
Кала (84).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Испании

Календарь Кубка Испании

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные