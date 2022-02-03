Кубок Испании. 1/4 финала. «Реал» сыграет с «Атлетиком», «Реал Сосьедад» против «Бетиса»

В 1/4 финала Кубка Испании сегодня «Райо Вальекано» обыграл «Мальорку» (1:0), «Валенсия» – «Кадис» (2:1).
Завтра «Реал Сосьедад» будет противостоять «Бетису», еще один полуфиналист определится в матче «Реал» – «Атлетик».
1/4 финала
- Дата проведения
- 3 февраля, 22.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 3 февраля, 23.30, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 2 февраля, 22.00, «Кампо де Вальекас»
- Гол:
- 1:0 – 44, пенальти Трехо.
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Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Суарес, Катена, Родригес, Гарсия (Нтека, 80), Комесанья (Унаи Лопес, 63), Оскар Валентин, Трехо (Сисс, 79), Гвардиола (Силла, 63), Паласон (Бебе, 89).
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Мальорка –
Рико, Гонсалес (Хопп, 57), Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Ли Кан Ин (Кубо, 77), Руис де Галаррета (Севилья, 57), Санчес (Батталья, 74), Анхель Родригес (Дани Родригес, 57), Мурики.
- Предупреждения:
- Комесанья (28), Руис де Галаррета (33), Санчес (51), Оскар Валентин (72), Трехо (78), Руссо (84), Маффео (90), Вальент (90), Сисс (90), Димитриевски (90), Балиу (90), Гвардиола (90).
- Дата проведения
- 2 февраля, 23.00, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 24 Гедеш, 1:1 – 54, пенальти Лукас Перес, 2:1 – 79 Дуро.
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Валенсия –
Доменек, Тьерри Коррейя (Мориба, 68), Джемерт (Макси Гомес, 68), Диакаби, Гайя (Тони Лато, 88), Фулькье, Гильямон, Солер, Гедеш (Элдер Кошта, 88), Хиль, Дуро (Маркос Андре, 90).
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Кадис –
Хиль, Парра, Кала, Эрнандес, Эспино, Алехо (Сальви Санчес, 46), Йонссон, Алькарас (Негредо, 63), Собрино (Карселен, 77), Андоне (Лукас Перес, 23), Идрисси (Алекс Фернандес, 63).
- Предупреждения:
- Гайя (34), Алехо (38), Джемерт (53), Алькарас (59), Собрино (61), Кала (71), Макси Гомес (87), Парра (87).
- Удаление:
- Кала (84).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.