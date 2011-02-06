Журавель про Карпина на «Матч ТВ»: «У нас была практика выписки ######## от него, не премий»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о работе на канале под началом нынешнего тренера «Ростова» .

– Он тебе выписывал премии?

– Нет, у нас такой практики нет – выписка премии. У нас от него была практика выписки ########. И это нормально для него.

У него было много претензий к комментаторам. Например, когда мы со Шмурновым отработали матч в Праге, играл «Ростов» со «Славией» или «Спартой», он сказал: «О каких вы болельщиках говорили, когда идет атака? Зачем вы мне рассказываете о болельщиках, когда в финальной трети мяч?»

Вот у него была очень большая претензия, что комментаторы заговариваются, посторонними историями увлекаются.

Это четко никто прежде не проговаривал, хотя это истина комментаторская: есть три трети поля, когда мяч в финальной – затыкаешься и гоняешь мяч.

Он это жестко и неукоснительно просил и показывал нам примеры, вырезал отрывки из матчей и говорил при всех: «Вы понимаете, что вы не видите игру, не смотрите ее? Вы мне сейчас рассказываете про болельщиков, хер знает еще что».

– За что ты конкретно получал ########?

– Вот за это. Потому что мы со Шмурновым просто ######## гол Караваева.

– А что еще было?

– Я помню, что он какой-то елагинский матч взял. «Манчестер» играл. Чувак пропахал полполя, Мата, что ли, отдал передачу на игрока, который параллельным курсом бежал. И тот пробил выше. Елагин: «Ну как ты можешь так бить, куда ты бьешь?»

Карпин остановил на этом моменте и говорит: «Послушайте, #####, если вы в футбол играли, вы не можете нести такую чушь, потому что этот человек сейчас пробежал 70 метров, у него пульс 200. Он не может остановить мяч. Он, слава богу, до него добежал. И если бы ему повезло, если бы он был мастерюга-матерюг, он бы, может, попал в створ. А так он закончил атаку, и по-другому быть не могло».

Он говорил: «Пытайтесь в эпизод всматриваться, анализировать. Блин, спрашивайте у меня, если вам что-то непонятно! Не надо этого чувака, который добежал, на кол сажать».

– Ты что-то спрашивал?

– По трем защитникам, по схемам. Он нам всегда говорил, что схему нужно смотреть без мяча, когда с мячом – схема размывается, ее нельзя прочитать.

И еще мне запомнилось, что схема 4-4-2 на самом деле оборонительная, она создана для игры без мяча.

– Я где-то читал, что Черданцев настолько обиделся на критику Карпина, что выбежал из кабинета и что-то кричал эмоционально.

– Как-то было на собрании, что он вспылил, а через час они уже говорили по телефону. Ну что-то такое было, да, но не какой-то грандиозный скандал.

– Но Юра вспылил?

– Ему не понравилось. Карпин делал это деликатно: ставил фрагменты, спрашивал нас, что мы думаем. Мне вот он захотел дать ########, а с Черданцевым сделал хитрее.

Я ему благодарен за то, что он заставлял гонять мяч. Карпин делал фидбек по трансляциям, без которого мы страдаем, – рассказал Журавель.

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