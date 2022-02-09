Глава Федерации футбола Франции о Зума и кошке: «Беспричинный, глупый и отвратительный акт насилия»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре раскритиковал защитника Курта Зума после инцидента с кошкой.

«Конечно, это шокирующий акт насилия.

Этот беспричинный, глупый и отвратительный акт жестокости кажется удивительным, ведь я никогда не слышал ничего плохого про . Наоборот, этот парень известен уважительным и позитивным настроем.

Но я обратил внимание на извинения, которые он принес. Надеюсь, он усвоил этот урок», – сказал Ле Гре.

Зума пинал и бил кошку за разбитую вазу. Его требуют отдать под суд (полиция уже включилась) и выгнать из клуба и сборной