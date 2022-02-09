У Зума забрали кошек. Они будут под опекой, пока идет расследование

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) опубликовало очередное заявление после инцидента c участием защитника и кошки.

«Две кошки сейчас находятся под опекой RSPCA. Нашим приоритетом является и всегда было благополучие этих кошек. Их отвезли на осмотр к ветеринару. Они останутся под нашей опекой, пока продолжается расследование. Мы благодарны всем, кто выразил свою заботу об этих кошках.

Мы занимались этим вопросом до того, как видео стало вирусным в интернете, и ведем расследование. Мы продолжаем расследование, поэтому в настоящее время не можем давать комментариев», – говорится в заявлении RSPCA.

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