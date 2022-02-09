Тен Хаг об увольнении Овермарса за отправку фото пениса: «Сочувствую Марку, но особенно – женщинам. Их страдания сильны»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал увольнение с поста спортивного директора клуба.

Причиной разрыва контракта с 48-летним менеджером стал ряд неуместных сообщений, которые он отправлял нескольким коллегам-женщинам в течение длительного периода времени. В частности, сообщалось, что Овермарс отправлял фото пениса сотруднице .

«Страдания, с которыми столкнулись пострадавшие, сильны. Из-за этой ситуации мне непросто. Каждый сам переживает это. Я часто остаюсь один и веду себя чуть тише, чем обычно. Я должен отдавать команде энергию, но первые дни после таких новостей трудны.

Я тоже не знаю фактов. Это личное. Будет проведено надлежащее внутреннее расследование. Конечно, для принятых мер должны были быть веские основания. Марк сделал выводы.

Конечно, я сочувствую ему, но особенно – женщинам. Связаться с Овермарсом сейчас было трудно. Это останется между мной и Марком. Мы работаем над чем-то очень прекрасным, и эта работа прервана. Очень сложно. Я стараюсь концентрироваться на борьбе за титул.

Ситуация тронула нас до глубины души. Нужно принять случившееся», – сказал тен Хаг в интервью ESPN.

В «Аяксе» драма – Овермарс уходит из-за непристойных сообщений коллегам-женщинам. Трансферные успехи клуба – его заслуга