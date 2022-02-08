Дюков о Fan ID: «Идентификационная карточка, которая вводит дополнительный функционал. Не называл бы это паспортом»

Президент РФС Александр Дюков высказался о введении системы Fan ID.

«Во-первых, я бы предпочел не называть это паспортом. Это идентификационная карточка.

Во-вторых, вы говорите о несколько разных вещах. Да, действительно, многие клубы сейчас продают абонементы только при условии предоставления персональных данных. И действительно на некоторых стадионах уже установлены комплексы видеонаблюдения. Новая система не дублирует их функционал, а вводит дополнительный и, по оценкам тех, кто обеспечивает безопасность, действительно необходимый.

В чем же разница? Прежде правоохранительные органы могли идентифицировать и привлекать к ответственности только постфактум: человек зашел на трибуну, совершил правонарушение, видеокамеры зафиксировали факт, нарушителя идентифицировали, разыскали и затем привлекли к ответственности.

Новая система изначально не даст возможности оказаться на трибунах тем, кому в соответствии с законом запрещен проход на стадион. А значит, и предотвратит возможные проблемы, в которых, думаю, не заинтересован никто – ни из числа организаторов матчей, ни из зрителей», – сказал Дюков.