Дюков о Fan ID: «Правоохранительные органы считают, что необходим еще один барьер»

Президент РФС Александр Дюков объяснил, по какой причине в России вводят Fan ID.

– Часто звучат объяснения про безопасность. Сейчас на российских стадионах опасно?

– Если сравнить ситуацию на стадионах сейчас с тем, что происходило 10, 15 или 20 лет назад, действительно, можно сделать вывод, что проблем и правонарушений на трибунах стало куда меньше. Но это не произошло само по себе. За этим стоит серьезная работа правоохранительных органов и клубов. Они обеспечивают безопасность на стадионах и несут за это ответственность.

Правоохранительные органы считают, что необходим еще один дополнительный барьер. Одна из основных задач тех, кто занимается обеспечением безопасности – не только в том, чтобы наказывать за правонарушения, но в первую очередь в том, чтобы их заблаговременно предотвращать, – сказал Дюков.