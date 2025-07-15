«Реал» вряд ли купит хавбека, о котором просит Алонсо. На рынке нет подходящих вариантов, а Перес не хочет платить 100 млн евро за тех, в ком не уверен (Cadena SER)

«Реал» вряд ли купит опорника, которого просит подписать Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось , что главный тренер мадридского клуба просил руководство подписать нового опорного полузащитника.

Как сообщает Cadena SER, маловероятно, что боссы «Реала » удовлетворят просьбу Алонсо .

«Вопрос [нового] опорника активно обсуждается в клубе. Флорентино Перес с самого начала четко дал понять, что не собирается платить 100 миллионов евро за опорника, который, по его мнению, этих денег не стоит.

У меня ощущение, что Флорентино тут же купил бы Родри , если бы тот стал доступен. Вопрос в его колене – на клубном чемпионате мира он играл не в полном объеме. Но, глядя на то, кто есть сейчас на рынке, «Реал» не видит никого, кто соответствовал бы уровню.

Сейчас все заморожено. Да, они продолжают мониторинг, но конкретных вариантов нет. То же самое касается и поиска центрального защитника – теперь все отложено до следующего лета», – сказал журналист Антон Меана в эфире программы El Larguero на Cadena SER.