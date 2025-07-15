«Атлетико» выкупил 50% прав на Альмаду за 21 млн евро
«Атлетико» заплатил за Тьяго Альмаду больше 20 млн евро.
Ранее мадридский клуб объявил о переходе аргентинского полузащитника из «Ботафого».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» приобрел у холдинга Джона Текстора 50% прав на Альмаду за 21 млн евро. Стороны подписали соглашение во вторник вечером.
Вторую половину прошлого сезона аргентинец провел в «Лионе» на правах аренды. В 16 матчах Лиги 1 24-летний полузащитник отметился голом и 4 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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