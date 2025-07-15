8 000 фанатов «Лацио» провели марш протеста против владельца клуба Лотито в Риме

Фанаты «Лацио» устроили акцию протеста против руководства.

Как передает Corriere della Sera, сегодня в Риме состоялся марш протеста болельщиков «бьянкочелести» против президента клуба Клаудио Лотито. По словам организаторов, в акции приняли участие около 8 000 человек. Надпись на одном из транспарантов гласила: «Политика привела его сюда, политика должна его снять».

Также сообщается, что во время акции делегация фанатов «Лацио» провела встречу с советником города по крупным событиям, спорту, туризму и моде Алессандро Онорато. На встрече обсуждалась ситуация вокруг стадиона «Фламинио», в реконструкции которого заинтересован клуб.