8 000 фанатов «Лацио» провели марш протеста против владельца клуба Лотито в Риме
Фанаты «Лацио» устроили акцию протеста против руководства.
Как передает Corriere della Sera, сегодня в Риме состоялся марш протеста болельщиков «бьянкочелести» против президента клуба Клаудио Лотито. По словам организаторов, в акции приняли участие около 8 000 человек. Надпись на одном из транспарантов гласила: «Политика привела его сюда, политика должна его снять».
Также сообщается, что во время акции делегация фанатов «Лацио» провела встречу с советником города по крупным событиям, спорту, туризму и моде Алессандро Онорато. На встрече обсуждалась ситуация вокруг стадиона «Фламинио», в реконструкции которого заинтересован клуб.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere della Sera
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