«МЮ», «Милан» и «Астон Вилла» следят за Джексоном. «Челси» готов продать форварда, если получит выгодное предложение

Николас Джексон может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Times, «МЮ » следит за ситуацией форварда «Челси ». Сообщается, что Джексон обдумывает свое будущее после подписания «синими» Лиэма Делапа и Жоао Педро.

Сообщается, что «Челси» не стремится продать Джексона, но готов отпустить его, если получит достойное предложение. Интерес к форварду также проявляют «Милан » и «Астон Вилла ».

В прошлом сезоне Джексон забил 10 голов в 30 турах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь .