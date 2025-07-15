«МЮ», «Милан» и «Астон Вилла» следят за Джексоном. «Челси» готов продать форварда, если получит выгодное предложение
Николас Джексон может перейти в «Манчестер Юнайтед».
По информации The Times, «МЮ» следит за ситуацией форварда «Челси». Сообщается, что Джексон обдумывает свое будущее после подписания «синими» Лиэма Делапа и Жоао Педро.
Сообщается, что «Челси» не стремится продать Джексона, но готов отпустить его, если получит достойное предложение. Интерес к форварду также проявляют «Милан» и «Астон Вилла».
В прошлом сезоне Джексон забил 10 голов в 30 турах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12713 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Times
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости