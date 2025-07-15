«Атлетико» объявил о переходе Альмады из «Ботафого»

Тьяго Альмада переходит в «Атлетико».

Мадридский клуб объявил , что договорился с «Ботафого» о трансфере полузащитника и заключит с игроком контракт после того, как тот пройдет медосмотр.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» выкупит часть прав на Альмаду , трансферная стоимость которого составляет 40 млн евро.

Вторую половину прошлого сезона аргентинец провел в «Лионе» на правах аренды. В 16 матчах Лиги 1 24-летний полузащитник отметился голом и 4 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь .

«Атлетико» близок к трансферу Альмады из «Ботафого» за 15-20 млн евро. На хавбека претендовали «Зенит» и «Бенфика» (ESPN)