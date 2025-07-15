«Атлетико» объявил о переходе Альмады из «Ботафого»
Тьяго Альмада переходит в «Атлетико».
Мадридский клуб объявил, что договорился с «Ботафого» о трансфере полузащитника и заключит с игроком контракт после того, как тот пройдет медосмотр.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» выкупит часть прав на Альмаду, трансферная стоимость которого составляет 40 млн евро.
Вторую половину прошлого сезона аргентинец провел в «Лионе» на правах аренды. В 16 матчах Лиги 1 24-летний полузащитник отметился голом и 4 ассистами. Его подробную статистику можно найти здесь.
«Атлетико» близок к трансферу Альмады из «Ботафого» за 15-20 млн евро. На хавбека претендовали «Зенит» и «Бенфика» (ESPN)
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?12725 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости