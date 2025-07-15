«Верона» арендовала защитника Эбосса у «Удинезе» с обязательством выкупа

«Верона» арендовала Энцо Эбосса у «Удинезе».

Пресс-служба «Вероны» сообщила о переходе 26-летнего защитника на правах аренды с обязательством выкупа.

В прошедшем сезоне Эбосс сыграл 2 матча за «Удинезе » в Серии А. В январе он отправился в аренду в польскую «Ягеллонию, где провел 19 матчей во всех турнирах.

Эбосс выступал за юношескую сборную Франции до 16 лет, а затем выбрал национальную команду Камеруна, за которую провел три официальных матча.