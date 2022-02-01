«Зенит» – в топ-10 клубов, потративших больше всего на трансферы зимой, «Ньюкасл» – 1-й, «Юве» и «Барса» – в тройке (Transfermarkt)

Представлен рейтинг расходов клубов на трансферы в зимнее трансферное окно по версии Transfermarkt.
Больше всех этой зимой потратил «Ньюкасл», который суммарно заплатил за новичков 102,1 млн евро.
На втором месте «Ювентус» (97,7 млн), на третьем – «Барселона» (55 млн). На девятую строчку рейтинга попал «Зенит» (27,15 млн).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Ньюкасл» – 102,1 млн евро
2. «Ювентус» – 97,7 млн
3. «Барселона» – 55 млн
4. «Ливерпуль» – 45 млн
5. «Эвертон» – 37,5 млн
6. «Астон Вилла» – 30 млн
7. «Тоттенхэм» – 29 млн
8. «Фиорентина» – 28 млн
9. «Зенит» – 27,15 млн
10. «Уотфорд» – 24,7 млн.