«Зенит» – в топ-10 клубов, потративших больше всего на трансферы зимой, «Ньюкасл» – 1-й, «Юве» и «Барса» – в тройке (Transfermarkt)

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Представлен рейтинг расходов клубов на трансферы в зимнее трансферное окно по версии Transfermarkt.

Больше всех этой зимой потратил «Ньюкасл», который суммарно заплатил за новичков 102,1 млн евро.

На втором месте «Ювентус» (97,7 млн), на третьем – «Барселона» (55 млн). На девятую строчку рейтинга попал «Зенит» (27,15 млн).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Ньюкасл» – 102,1 млн евро

2. «Ювентус» – 97,7 млн

3. «Барселона» – 55 млн

4. «Ливерпуль» – 45 млн

5. «Эвертон» – 37,5 млн

6. «Астон Вилла» – 30 млн

7. «Тоттенхэм» – 29 млн

8. «Фиорентина» – 28 млн

9. «Зенит» – 27,15 млн

10. «Уотфорд» – 24,7 млн.

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