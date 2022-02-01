«Зенит» – в топ-10 клубов, потративших больше всего на трансферы зимой, «Ньюкасл» – 1-й, «Юве» и «Барса» – в тройке (Transfermarkt)

Представлен рейтинг расходов клубов на трансферы в зимнее трансферное окно по версии Transfermarkt.

Больше всех этой зимой потратил , который суммарно заплатил за новичков 102,1 млн евро.

На втором месте (97,7 млн), на третьем – (55 млн). На девятую строчку рейтинга попал (27,15 млн).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. «Ньюкасл» – 102,1 млн евро

2. «Ювентус» – 97,7 млн

3. «Барселона» – 55 млн

4. – 45 млн

5. – 37,5 млн

6. – 30 млн

7. – 29 млн

8. – 28 млн

9. «Зенит» – 27,15 млн

10. – 24,7 млн.