Роналду о 37-летии: «Жизнь – это американские горки. Все сводится к ценностям, дающим понять, что усилия того стоят»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия соцсети Джорджина Родригес Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил поклонников за поздравления с 37-летием.

«Жизнь – это американские горки. Усердная работа, большой темп, неотложные цели, высокие ожидания...

Но в итоге все сводится к семье, любви, честности, дружбе – ценностям, которые дают понять, что все усилия того стоят.

Спасибо за поздравления! 37, и это не предел! ❤️🙏🏽» – написал Роналду в инстаграме, опубликовав фото со своей спутницей Джорджиной Родригес и праздничным тортом.

Автопарк Роналду стоит больше 20 млн евро: гоняет на уникальной Bugatti, хранит Chevrolet Camaro (всего за 40 тысяч), есть подарок от Джорджины

 
 
 
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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