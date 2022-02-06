Роналду о 37-летии: «Жизнь – это американские горки. Все сводится к ценностям, дающим понять, что усилия того стоят»

Нападающий поблагодарил поклонников за поздравления с 37-летием.

«Жизнь – это американские горки. Усердная работа, большой темп, неотложные цели, высокие ожидания...

Но в итоге все сводится к семье, любви, честности, дружбе – ценностям, которые дают понять, что все усилия того стоят.

Спасибо за поздравления! 37, и это не предел! ❤️🙏🏽» – написал Роналду в инстаграме, опубликовав фото со своей спутницей и праздничным тортом.

Автопарк Роналду стоит больше 20 млн евро: гоняет на уникальной Bugatti, хранит Chevrolet Camaro (всего за 40 тысяч), есть подарок от Джорджины