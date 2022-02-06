Федун о «Спартаке»: «Есть сдержанный оптимизм. Лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала»

Владелец поделился впечатлениями от игры команды в товарищеских матчах с «Ригой» (0:0) и «Джохором» (1:1).

«Посмотрел два матча вживую. Понятно, что ребята под нагрузками. Знаете, как говорят: лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала. В таких играх главное не результат, а разные мелкие детали, на которые обращает внимание тренерский штаб. Выводы делать пока рано, будет смотреть вперед.

Естественно, много общался со спортивным директором [ ] и главным тренером [ ]. Для этого и приезжал: чтобы посмотреть, как обстановка в команде. На сборах всегда все хорошо и все орлы…

Но будем надеяться, что та система игры, которую ставит тренер, позволит нам набирать очки в официальных матчах. А они возобновятся уже совсем скоро. Есть сдержанный оптимизм», – сказал Федун.

У Федуна огромная коллекция кепок. Признавался, что их покупает Зарема