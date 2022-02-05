«Федун понимает, что выводы делать рано». Глава пресс-службы «Спартака» о ничьей с «Джохором»

Глава пресс-службы Дмитрий Зеленов рассказал, как в клубе отреагировали на ничью с малайзийским «Джохором» (1:1) в товарищеском матче.

– Что стало причиной потасовки на футбольном поле?

– Соболев сфолил в игровом эпизоде, а соперник толкнул Александра, когда наш форвард лежал на газоне и предъявлял претензии. Так все и завертелось. Благо страсти быстро поугасли.

– Разнимать футболистов выбежал даже . Верно?

– Так и есть. Он сразу побежал успокаивать игроков, был весь в игре.

– Футбольный нерв оголен в товарищеских матчах?

– На «Спартак» все настраиваются. Видно, что «Джохор» серьезно отнесся к игре, им было важно не проиграть, и уже в конце они тянули время, грубили, щипались. Но ничего, к такому тоже надо быть готовыми.

– смотрел за матчем с бровки. Как он оценивал происходящее на поле?

– Он понимает, что это сбор и выводы делать рано, – сказал Зеленов.

У «Спартака» две ничьих в двух первых матчах при Ваноли