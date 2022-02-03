Кирьяков о Fan ID для тренеров: «Не знаю мотивы этого цирка. Мы что, хулиганы, зачем нам эти бумажки? Просто смешно»

Главный тренер «Ленинградца» прокомментировал информацию о том, что футболистов и тренеров обяжут оформить Fan ID.

– Мы же не фанаты, бред какой-то. Я против того, чтобы болельщикам оформлять Fan ID. Я сторонник тех, кто говорит, что достаточно ввести на стадионах спецтехнику, установить больше камер и контролировать все негативные моменты. Это я поддерживаю. Но чтобы ставить все на такой жесткий контроль...

Для чего оформлять Fan ID игрокам и тренерам? Не знаю, кто этот бред придумал, и не знаю мотивы всего этого цирка.

– Вы оформите себе Fan ID?

– Если обяжут, да. Но это просто смешно. Негативно отношусь. Мы что, какие-то хулиганы? Мы непосредственные участники процесса, люди, которые выполняют свою работу на футбольном поле. Зачем нам все эти бумажки?

– Могут ли тренеры и футболисты так же, по примеру фанатов, заявить протест и пригрозить не выйти на поле?

– Не исключаю. Есть ассоциация футбольных тренеров России. Туда входят практически все специалисты. Этот вопрос должен там подняться. Наверняка будет определенная негативная реакция. Потому что это уже никуда не годится, – сказал Кирьяков.