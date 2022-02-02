Депутат Терюшков о бойкоте фанатов «Химок» из-за Fan ID: «Значит, будут смотреть по телевизору. Закон принят – его нужно исполнять»

Депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о решении фанатов клуба бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

– Как реагируете на новость о том, что болельщики «Химок» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID?

– Негативно. Закон принят – его нужно исполнять. Никакие манипуляции не пройдут! Будем объяснять людям, что оформление верифицированной карты болельщика – удобный инструмент, который направлен на безопасность. Если люди хотят нарушать закон на стадионе – нам не по пути.

Думаю, администрация «Химок» встретится с болельщиками и объяснит им нашу позицию.

– А если они не согласятся исполнять позицию «Химок»?

– Значит, будут смотреть футбол по телевизору.

– Есть ли хоть какие-то шансы, что закон о Fan ID отменят?

– Нет никаких шансов, – сказал Терюшков.