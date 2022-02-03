Лапорта о Надале: «Великий человек. Жаль, не из «Барсы», но мы его прощаем»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение Альфонса Годаля покинуть должность вице-президента фонда «блауграны» после твита о победе теннисиста Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

«Альфонс Годаль по собственному желанию ушел с поста вице-президента фонда «Барсы». Поскольку от меценатов, инвесторов и спонсоров поступили жалобы на сделанную им запись в твиттере, он решил, что не хочет наносить вред фонду, и добровольно подал в отставку. Его решение было принято с уважением, и на этом все закончилось.

Мы поздравляли Рафу Надаля с его спортивными успехами и всегда признавали его как спортсмена, демонстрирующего, как преодолевать трудности и оставаться на вершине. Рафа – великий человек, жаль, что он не из «Барсы», но мы его прощаем, поскольку он доставляет нам удовольствие своим теннисом», – сказал Лапорта.

Вице-президент фонда «Барселоны» назвал Надаля, «Реал», сборную Испании и Фернандо Алонсо представителями вражеского государства. Позже он подал в отставку

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